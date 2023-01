Vijf wedstrijden die u niet mag missen dit weekend: topaffiches voor Rode Duivels, Mertens en Batshuayi spelen eerste Turkse derby

De Jupiler Pro League hervat dit weekend met mooie affiches, maar ook in het buitenland staan er in het eerste (volledige) weekend van 2023 al toppers op het menu. Wij zetten vijf buitenlandse matchen om naar uit te kijken op een rijtje. Vooral zondag wordt het moeilijk kiezen.

1. Maakt Lukaku zijn eerste van het jaar?

Vorig jaar was een sportief rampjaar voor Romelu Lukaku. De 29-jarige Rode Duivel maakte over alle competities heen amper tien goals en voor de nationale ploeg scoorde hij zelfs niet in 2022. Blessures hielden hem nog nooit zo vaak aan de kant. Zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar met Inter was wel meteen een succes: 1-0-winst tegen Napoli, de ongenaakbare leider in de Serie A. Lukaku scoorde niet, maar is er op gebrand om dit weekend zijn rekening voor 2023 te openen op het veld van Monza, de nummer vijftien in de stand.

Monza-Inter, zaterdag om 20u45

© REUTERS

2. Beladen derby voor Mertens en Batshuayi

Voor de eerste keer ooit staan er twee Belgen tegenover elkaar in Fenerbahçe-Galatasaray, een van de zwaarst beladen derby’s ter wereld. Dit jaar is de ‘intercontinentale derby’ – Fenerbahçe ligt in het Aziatische deel van Istanboel en Galatasaray in het Europese – nog wat belangrijker: ‘Gala’ staat aan de leiding in de Süper Lig en ‘Fener’ volgt op één punt.

Bij beide teams zijn de Belgen belangrijk. Dries Mertens vindt stilaan zijn draai bij Galatasaray en was in de voorbije drie wedstrijden telkens beslissend met een goal en twee assists. Michy Batshuayi zit al aan dertien goals in zeventien wedstrijden voor Fenerbahçe. Dinsdag scoorde Batsman nog twee keer tegen Antalyaspor.

Fenerbahçe-Galatasaray, zondag om 17 uur

© Getty Images

3. Revanche voor Chelsea?

In Engeland staat er dit weekend bekervoetbal op het programma. Er zitten nog heel wat lager geklasseerde clubs in de derde ronde van de FA Cup, maar er is wel één absolute topper. Chelsea en Manchester City namen het donderdag nog tegen elkaar op, drie dagen later doen ze dat opnieuw. The Blues zullen ongetwijfeld revanche willen nemen voor de nipte nederlaag (0-1). Het wordt wel uitkijken of er geroteerd zal worden gezien het zware programma van de Engelse clubs, zo krijgen mannen als Kevin De Bruyne en Erling Haaland misschien rust.

Manchester City-Chelsea, zondag om 17.30 uur

© Action Images via Reuters

4. Milan-Belgen ontvangen Mourinho

Dé topper van het weekend in Italië is de wedstrijd tussen Milan en Roma. Bij de thuisploeg mogen we toch minstens één Belg aan de aftrap verwachten. Alexis Saelemaekers is helemaal fit na zijn knieblessure en stond afgelopen woensdag op het veld van Salernitana al in de basis. Charles De Ketelaere viel op het uur in en scoorde bijna zijn eerste doelpunt voor de Rossoneri en ook Aster Vranckx kreeg enkele minuten. Divock Origi sukkelt met een blessure.

Milan staat tweede en moet winnen om koploper Napoli niet té ver te laten uitlopen. Mourinho en de zijnen staan pas zesde, maar kunnen het verschil met Milan wel op drie punten brengen.

Milan-Roma, zondag om 20.45 uur

© ISOPIX

5. Atlético-Belgen tegen leider Barça

Ook in Spanje wordt het weekend afgesloten met een topper: Atlético Madrid tegen Barcelona. De nummer vier in Spanje tegen de leider, al is het verschil daar wel al een pak groter. Atléti liet al heel wat steken vallen en heeft na vijftien speeldagen al twaalf punten minder dan Barça. Yannick Carrasco wordt in de basis verwacht bij de Madrilenen, Axel Witsel is terug van ziekte maar lijkt nog niet zeker van zijn plaats.

Atlético Madrid-FC Barcelona, zondag om 21.00 uur