Mbaye Leye wil meteen toeslaan in 2023: “Vormer en Brüls zorgen voor een nieuw elan”

“Die rode kaart op Stayen is verteerd”, kwam de coach van Essevee toch nog even terug op die vervelende passage op bezoek bij STVV. “Ik vond het toen toch wel belangrijk om te zeggen wat ik van die rode kaart vond. We zagen achteraf ook dat ik geen schorsing kreeg opgelegd. Het ging om een eenvoudige discussie, niets meer. Ik vind nog altijd dat die rode kaart veel te streng was. Dat heeft onze partij danig gehypothekeerd. Met tien man was het voor ons quasi onmogelijk om nog iets bij elkaar te voetballen.”

“Onze eerste 20 minuten in Sint-Truiden waren nochtans prima. Toen konden we ook enkele kansen bij elkaar voetballen. Met tien man konden we vervolgens offensief geen vuist meer maken. Bij de tegenstander liep er toen trouwens inderdaad een sterke spelmaker, die hebben we ondertussen kunnen wegplukken”, glimlacht Leye.

De komst van Christian Brüls is net als de transfer van Ruud Vormer dan ook zonder meer een flinke kwaliteitsinjectie: “We kennen allemaal Christian. Hij heeft de voorbije jaren genoeg bewezen wat hij in zijn mars heeft. Hij hoort bij de beste spelers van de Belgische competitie en kan een match beslissen. We hadden nood aan iemand met zijn kwaliteiten. Leeftijd is dan ook ondergeschikt aan talent.”

“Christian speelt nog als een jongen van 20. Ruud moet natuurlijk ook niet meer voorgesteld worden. Zowel voetbaltechnisch als qua leiderskwaliteiten voegt hij iets extra toe aan het team. Als je een jong team hebt is het normaal dat je die ervaring kunt gebruiken. Die mix moet ons in staat brengen om het behoud te verzekeren”, aldus Leye die tot nu toe niet meteen vol vuur sprak over een mogelijke transfer van Vormer. “Ik kon toch niet veel zeggen over iemand als Ruud? Er was niets concreet, dan moet ik niets zeggen over een speler van een andere club. Iedereen begrijpt dat Ruud en Christian balvast zijn maar ook iets kunnen creëren. Dat hadden we echt nodig!”

“Zijn lichaamstaal spreekt boekdelen”

Leye beseft dat jongens zoals Vormer en Brüls van goudwaarde kunnen zijn: “De motivatie van Ruud is ook enorm. Zijn lichaamstaal spreekt boekdelen. Dat zal het team ook helpen. Hij heeft niets meer te bewijzen maar hij kan het team laten groeien. Die twee jongens zorgen voor een nieuw elan in onze kleedkamer. Daarom hebben we ook bewust gekozen voor ervaren jongens die deze competitie kennen. Dit zijn twee echte winnaars. Op training merk je al meteen verandering: spelers aarzelen niet om de bal aan Ruud of Christian te geven. De andere jongens herkennen meteen hun kwaliteiten. Dat zorgt meteen voor een nieuwe dynamiek.”

Toch vraagt Leye nog wat geduld met zijn Nederlandse middenvelder: “Ruud speelde enkele maanden niet, dat kun je niet zomaar uitwissen. Wat ik van hem op training zag, geeft me een goed gevoel. Hij wil ons duidelijk helpen. Op training merk je meteen dat hij iets kan bijbrengen wat we nog niet hadden. Uiteraard kan hij niet verhullen dat hij sinds februari nauwelijks in actie kwam. Dat zullen we goed moeten bekijken.”

Anderzijds kijkt Leye ook nog uit naar nog bijkomende versterking: “We hebben ook nog een defensieve versterking nodig. Dat is duidelijk. We maken er ook werk van. We willen defensief beter voor de dag komen. Daarvoor moet je de juiste target vinden”, aldus de coach van Zulte Waregem die dit weekend nog heel wat jongens moet missen. “Tambedou is geelgeschorst. Dat wordt weer puzzelen. Daarnaast missen we ook nog jongens zoals Vossen, Drambaiev, Willen, De Buyser en Braem.”

“We hebben nochtans geen andere keuze: we willen 2023 vooral goed starten. Er resten ons nog zestien competitiematchen. In België kan iedereen van elkaar winnen. We mogen niet teveel vooruit kijken en moeten puur focussen op Mechelen. Laten we niet teveel rekenen. Ongeacht de uitslag van zondag, resten er ons nog vijftien matchen. We zullen nog ups en downs beleven maar we moeten gewoon keihard blijven werken. Januari wordt zwaar maar het idee is duidelijk: we bekijken het match per match. De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste.”