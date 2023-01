Schietpartijen op straat, in het ziekenhuis en het vliegveld: hoe een hele stad veranderde in een oorlogsgebied door de arrestatie van ‘de Muis’

Gewapende bendes beschieten vliegtuigen en proberen het vliegveld over te nemen, brandende bussen en vrachtwagens blokkeren de wegen, en dat alles terwijl her en der geweerschoten weerklinken. Culiacán – een stad aan de westkust van Mexico – lijkt wel oorlogsgebied na de arrestatie van Ovidio Guzmán, de zoon van de beruchte drugsbaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Het leger is massaal op de been gebracht en inwoners krijgen de raad om binnen te blijven.