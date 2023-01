Gianluca Vialli is niet meer. De 58-jarige ex-voetballer won als speler met zijn clubs alles wat er te winnen was en hielp in 2021 als assistent en inspirator de Italianen nog mee aan de EK-titel, maar verloor donderdagavond de strijd tegen kanker. De erfenis van Vialli gaat echter verder dan het voetbalveld. Precies zoals hij zelf gehoopt had.