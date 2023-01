Slapende tegoeden lopen op tot 622 miljoen euro

Begin vorig jaar lag het bedrag nog op 575 miljoen euro. In de tussentijd vroegen 3.979 mensen een terugbetaling aan, goed voor een bedrag van alles samen 10 miljoen euro.

Slapende tegoeden zijn bankrekeningen, verzekeringsovereenkomsten of kluizen waarmee al een bepaalde tijd - voor rekeningen bijvoorbeeld vijf jaar - niets is gebeurd en waar er ook geen contact meer over is geweest tussen de houder of de rechthebbende (bijvoorbeeld een erfgenaam) en de financiële instelling. Het gaat bijvoorbeeld om rekeningen die grootouders voor hun kleinkinderen hadden geopend, maar waarvan ze hen nooit op de hoogte hebben gebracht.

Die middelen worden aan de overheid - met name de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën - overgedragen in afwachting dat de rechtmatige eigenaars ze opeisen. Zij hebben daarvoor 30 jaar de tijd, anders belanden de tegoeden in de staatskas.

Iedereen kan via myminfin.be controleren of er nog ergens vergeten geld ligt te wachten. De tegoeden kunnen ook digitaal worden gerecupereerd via de toepassing e-DEPO.