Sara liet net als steeds meer jonge vrouwen haar eicellen invriezen: “Het ene moment was ik hypervruchtbaar, nu sta ik hier met lege handen”

In 2022 meldden zich elke week zo’n vier vrouwen aan in het UZ Brussel om hun eicellen in te vriezen, een record. Ook elders zien ze een toename. Bovendien zijn de vrouwen die zich aanmelden ook steeds jonger. Nochtans is er geen terugbetaling, en ben je verre van zeker dat er zo ooit een kind kan komen. “Vrouwen kopen hiermee geen zekerheid, maar wel een extra kans”, klinkt het.