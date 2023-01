Beschietingen gaan door ondanks Russisch staakt-het-vuren

Kiev noemde het staakt-het-vuren van Moskou een afleidingsmanoeuvre en hypocriet, en zei dat er alleen vrede kan zijn als de Russische troepen zich uit Oekraïne terugtrekken.

Het Oekraïense ministerie van Defensie zei vrijdag dat zijn soldaten nog steeds aanvallen uitvoeren, vooral in de oostelijke regio Donetsk. “Op deze manier feliciteren ze de bezetters met het naderende kerstfeest!”, aldus het ministerie.

Twee uur lang was in Oekraïne vrijdag het luchtalarm van kracht. Volgens berichten waren verschillende Russische vliegtuigen die over buurland Wit-Rusland vlogen de aanleiding, wat de vrees voor nieuwe aanvallen vanuit het noorden aanwakkerde.

LEES OOK. Staakt-het-vuren in Oekraïne houdt zoals verwacht niet stand, maar wat was Poetin zijn bedoeling? “Dit is een sluwe zet”

Ook in Bachmoet zwijgen de wapens langs beide kanten niet, maar journalisten ter plaatse zeggen wel dat de intensiteit van de gevechten minder is dan in de voorgaande dagen. Bachmoet is grotendeels verwoest en verlaten.

Volgens Oekraïne heeft het Russische leger ook Kramatorsk, in het oosten van het land, nog beschoten nadat de tijdelijke wapenstilstand was ingegaan. Er zou daarbij een privéwoning geraakt zijn, maar zonder dat er gewonden vielen.

Hoewel het Russische leger zich aan het staakt-het-vuren had willen houden, is Oekraïne doorgegaan met het beschieten van steden en stellingen met artillerie, zei legerwoordvoerder Igor Konasjenkov in Moskou.