“Win for life” bij Brussels Gewest: nieuwe post gecreëerd zodat ambtenaren loon van 120.000 euro per jaar tot pensioen kunnen behouden

In 2014 besliste de Brusselse regering dat topambtenaren na tien jaar dienst hun loon mogen behouden tot hun pensioen ook als ze die functie niet meer beoefenen. Dat gaat over minstens 120.000 euro bruto per jaar. De bedoeling: de job van topambtenaar aantrekkelijker maken.

Zo’n tien jaar later wordt de Brusselse regering voor het eerst met de gevolgen van die beslissing geconfronteerd, onthulde Le Soir vrijdag. Want zowel voormalig topman van Brussel Economie en Werkgelegenheid Peter Michiels als ex-leidinggevende bij Brussels Stedelijke Ontwikkeling en Huisvesting Arlette Verkruyssen vallen nu onder die regeling.

De regering van minister-president Rudi Vervoort (PS) moest - om dat salaris te kunnen verantwoorden- op zoek naar een oplossing. Michiels werd de nieuwe Oekraïne-coördinator, hoewel hij geen kennis heeft in dat gebied. Voor Verkruyssen werd zelfs een nieuwe post in het leven geroepen van afdelingshoofd ‘Brussel Synergie’ binnen de regionale coördinatie. Mandaten die vijf jaar geldig zijn en twee keer verlengd kunnen worden. Le Soir schat dat de maatregel zo’n 360.000 euro per jaar kost.

Win for life

“Compleet onaanvaardbaar”, zegt noemt Fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Steal (Vlaams Belang) het. “Zoiets is een onvervalste ‘win for life’’. Het is logisch dat personen met belangrijke functies die hun job goed doen een passende verloning krijgen. Maar dat dit verdergaat na het stopzetten van hun functie is dat zeker niet”.Françoise De Smedt van de uiterst linkse oppositiepartij PTB noemt de maatregel “een duur, absurd en onfatsoenlijk systeem”.

De Brusselse minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) geeft in Le Soir aan de bestaande wetgeving te willen herzien. En ook Céline Fremault van centrumpartij Les Engagés pleit voor een “ambitieuze, duidelijke en rechtvaardige hervorming”.