Twintigers van onze redactie over de toekomst: “Is het niet egoïstisch om nu kinderen op de wereld te zetten?”

“Je voelt wel dat je soms eens nadenkt over de voordelen van een kinderloos leven”. De twintigers op onze redactie praten over de toekomst en hun kinderwens. Is het tegenwoordig nog verantwoord om een kind op deze wereld te zetten? Nieuwsblad vroeg aan 500 Vlaamse jongeren hoe ze naar 2022 en 2023 keken. 6 thema’s, 6 dagen lang in de krant.