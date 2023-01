Verdachte van brutale verkrachting ULB-studente blijft in voorlopige hechtenis

De feiten vonden plaats op 28 december, rond 20.45 uur, vlakbij de gebouwen NO en BC op de campus aan de Pleinlaan. De 21-jarige eerstejaarsstudente stapte er op een niet-verlicht pad dat door veel studenten gebruikt wordt, toen ze werd overvallen en meegesleept naar een donkere plek. Daar vergreep de dader zich lange tijd aan haar, zonder dat de feiten werden opgemerkt door een bewakingscamera of de bewakingsdienst van de universiteit.

Het meisje kon nadien naar haar ouderlijke woning strompelen, vlakbij de Fraiteurbrug, en zeeg daar in elkaar. Ze werd vervolgens overgebracht naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld maar zou fysiek en psychologisch zware gevolgen dragen van de feiten.

De 23-jarige verdachte kon volgens verschillende media geïdentificeerd worden op basis van beelden van bewakingscamera’s uit de omgeving en kon vorige week zaterdag opgepakt worden in de omgeving van de Naamsepoort in Brussel. Hij werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De dakloze jongeman was in augustus 2022 nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden maar met de dood tot gevolg. In juni 2021 had hij een andere dakloze hard op het hoofd geslagen met een ijzeren staaf. Het slachtoffer was zwaargewond aangetroffen op een werf in Oudergem en overleed enkele dagen later. De man was ook overgoten met een bijtend chemisch product, maar volgens de rechtbank was niet bewezen dat Yannick F.D. ook daarvoor verantwoordelijk was.