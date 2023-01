Vanaf dinsdag heeft reiziger uit China negatieve coronatest nodig in Nederland

Verder geldt het dringende advies om een medisch mondkapje te dragen aan boord van vluchten van en naar China en wordt er meer getest op het rioolwater bij Schiphol. China kampt met een grote corona-uitbraak.

In België werd een gelijkaardige beslissing donderdag bekendgemaakt. Staatssecretaris Nicole de Moor, die bevoegd is voor de toegang tot het Belgische grondgebied, liet toen weten dat derdelanders die met een rechtstreekse vlucht vanuit China naar België komen, een certificaat van een negatieve coronatest moeten voorleggen, anders wordt hen de toegang tot België geweigerd. De betrokken luchtvaartmaatschappij en de uitbater van Brussels Airport zullen de reizigers daarop moeten controleren. De maatregel treedt zondag 8 januari in werking, wanneer China zijn uitreisverbod schrapt.