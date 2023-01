Toen het nog een fietsbeurs was en een doorgezaagde auto beter verkocht: 100 jaar autosalon, maar is er reden om te vieren?

Straks is het weer zover: de hoogmis voor de autoliefhebber kan na twee coronajaren opnieuw doorgaan. Het is overigens een feesteditie. Het Autosalon is toe aan zijn – officieel – 100ste editie. Maar is er wel reden om te feesten? De industrie verkeert in ruw vaarwater, het aantal verkochte auto’s in ons land lag in bijna 30 jaar nog nooit zo laag en het openingsgala werd afgevoerd en vervangen door een ‘avant-première’. “Mondiaal gaan de salons erop achteruit”, zegt autojournalist Tony Verhelle. Ooit was het anders.