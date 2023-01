Ajax legt Argentijnse doelman Rulli vast tot 2026

Ajax heeft doelman Gerónimo Rulli definitief vastgelegd. De 30-jarige Argentijn, die overkomt van Villarreal, ondertekent bij de Amsterdammers een contract tot eind juni 2026. In de overeenkomst is voor Ajax een optie voor nog een seizoen opgenomen.

Ajax meldt 8 miljoen euro voor Rulli te betalen. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot maximaal 10 miljoen euro. Rulli had bij Villarreal nog een contract voor anderhalf jaar.

Rulli moet de nieuwe eerste doelman worden van Ajax, waar trainer Alfred Schreuder verder de beschikking heeft over Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter. Rulli was de tweede doelman van Argentinië op het WK, achter Emiliano Martínez, die een hoofdrol speelde in de strafschoppenseries van de finale en kwartfinale tegen respectievelijk Frankrijk en het Nederlands elftal.

Rulli debuteerde in 2013 in eigen land bij Estudiantes en speelde daarna in Europa voor Real Sociedad en Montpellier. De keeper blonk in 2021 uit voor Villarreal tijdens de gewonnen finale van de Europa League tegen Manchester United. Hij benutte in een lange strafschoppenserie een penalty en stopte vervolgens de inzet van David de Gea.

Ajax hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen NEC.