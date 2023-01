“Er zijn nog drie plaatsjes over waarvoor ik zes ploegen in aanmerking zie komen. Standard, Westerlo, wij, Cercle, STVV en Anderlecht”, zegt Marc Brys. — © BELGA

Na twee seizoenen van net niet, moet het dit jaar prijs zijn. OH Leuven mikt voluit op de Europe play-offs. Het doel voor de resterende zestien wedstrijd is glashelder: de achtste plaats waarop de Leuvenaars 2023 in zijn gegaan vasthouden. Wij zetten de vijf sleutels tot de play-offs op een rijtje.