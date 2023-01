Donald Trump aangeklaagd voor dood van politieagent tijdens bestorming van Capitool

Donald Trump wordt aangeklaagd voor de dood van Brian Sicknick, een politieagent van het Capitool, die werd aangevallen tijdens de rellen van 6 januari 2021. In de aanklacht wordt beweerd dat de voormalige president verantwoordelijk is omdat hij zijn aanhangers ophitste met valse verkiezingsclaims en oproepen om actie te ondernemen.

De beslissingen van Trump “kostte” Sicknick zijn leven, zei Sandra Garza, Sicknick’s voormalige vriendin, in een klacht die donderdag in Washington werd ingediend. Het is opnieuw een rechtszaak waarmee geprobeerd wordt Trump wettelijk verantwoordelijk te houden voor het geweld in het Capitool. Hijzelf claimde eerder al dat hij niet kan worden aangeklaagd voor zijn woorden en daden in verband met de gebeurtenissen van 6 januari. Een federaal hof van beroep zal zich later dit jaar over die verdediging uitspreken.

Garza klaagde ook Julian Khater en George Tanios aan, die beiden vorig jaar schuldig pleitten voor overtredingen in verband met de rellen. Als onderdeel van zijn bekentenis gaf Khater toe Sicknick en andere agenten met berenspray te hebben bespoten. Tanios gaf toe dat hij de berenspray kocht en naar het Capitool bracht. Khater nam vervolgens de spuitbus uit Khater’s rugzak en gebruikte die op de agenten, volgens de aanklacht.

Sicknick zakte later in elkaar op het politiebureau en stierf de volgende dag. Een medisch onderzoek stelde vast dat hij een natuurlijke dood stierf. Maar de aanklacht van Garza merkt ook op dat in het onderzoek eerder te lezen viel dat “alles wat er gebeurde een rol speelde in zijn toestand.”

Garza’s advocaten legden de schuld volledig bij de voormalige president. “Trump deed een duidelijke oproep tot actie, en de menigte - inclusief beklaagden Khater en Tanios - reageerde daarop,” zeiden Garza’s advocaten. Garza eist minstens 10 miljoen dollar schadevergoeding van elke gedaagde.