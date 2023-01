Allesbehalve fraai is het beeld dat de Britse prins Harry schetst in zijn memoires. Het beeld van zijn vader en koning Charles, van zijn broer en troonopvolger William, van diens vrouw Kate, van zijn stiefmoeder Camilla. Maar ook en vooral: van zichzelf. Want terwijl hij hen openlijk aanvalt, benadrukt hij in interviews dat hij zijn broer en zijn vader terugwil. Wat gaat er om in het hoofd van de 38-jarige prins?