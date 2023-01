Slecht geïsoleerd huis houdt kopers (nog) niet tegen en meer tijd om te beslissen: hoe de vastgoedmarkt (niet) veranderde in 2022

Energiecrisis of niet, onze interesse in het EPC-label blijft nagenoeg gelijk. Een huis met een A-label is zo’n 18 procent duurder als een gelijkaardig pand met D-label, maar dat is niet anders dan de voorbije jaren. Het is en blijft de rente die de grootste impact heeft. Goed nieuws: wie op huizenjacht is, krijgt iets meer tijd om te beslissen voor het weggekaapt wordt door iemand anders.