Sven Kums heeft nog niks gehoord van AA Gent. “Het is niet aan mij om dat te begrijpen. Hoe sneller ik zekerheid heb, hoe beter voor mij.” — © BELGA

Jawel, Sven Kums is ook een van de spelers wier contract bij AA Gent eind juni afloopt. Voorlopig blijft de voormalige Gouden Schoen zijn job onverstoorbaar uitoefenen. “Natuurlijk ben ik ook wel wat ouder, maar fysiek voel ik me goed en ik heb weinig last van kwaaltjes.”