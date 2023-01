Keniaanse homorechtenactivist “gruwelijk vermoord en gedumpt” in metalen kist

In Kenia is het lichaam teruggevonden van LGBTQIA+-activist Edwin Chiloba. De 25-jarige modeontwerper werd gedumpt in een metalen kist langs de kant van de weg. De Keniaanse politie onderzoekt de zaak.

Over de dood van Chiloba is voorlopig nog niet veel bekend. Een getuige verklaarde dat hij de kist met het lichaam van Chiloba uit een auto zonder nummerplaat gegooid zag worden. De politie kwam ter plaatse, maar heeft nog geen idee over de doodsoorzaak. Er werd voorlopig ook nog geen verdachte opgepakt.

LGBTQIA+-organisaties vermoeden dat zijn geaardheid en openlijk activisme als motief dienden voor een gruwelijke moord. In het conservatieve Kenia is homoseksualiteit namelijk nog steeds taboe, en zelfs strafbaar. Wie seks heeft met iemand van hetzelfde geslacht riskeert er tot 14 jaar gevangenisstraf. Activisten die zich daartegen verzetten worden geregeld hardhandig aangepakt.

In april vorig jaar was er al heel wat opschudding na de moord op de non-binaire en lesbische Sheila Lumumba. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat mensenrechtorganisaties vrezen voor een soortgelijk verhaal. “Hij werd brutaal vermoord en gedumpt door onbekende aanvallers. Het is erg zorgwekkend om te zien dat het geweld tegen LGBTQIA+-Kenianen blijft escaleren”, schreef de mensenrechtenorganisatie Kenya Human Rights Commission (KHRC) vrijdag in een statement op Twitter.