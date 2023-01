Zesjarige schiet lerares neer op basisschool in VS

Een woordenwisseling op een Amerikaanse basisschool is vrijdagmiddag geëindigd met een schietpartij waarbij een 6-jarige jongen op zijn lerares schoot. Zij raakte daarbij zwaargewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, melden Amerikaanse media. De politie heeft de 6-jarige gearresteerd.

De schietpartij vond plaats op een basisschool in Newport News in de Amerikaanse staat Virginia. De lerares, die ergens in de dertig is, verkeert in levensgevaar. Een politiewoordvoerder benadrukt dat “hier geen sprake was van een ongeluk”. De jongen schoot met een pistool en er wordt momenteel onderzocht waar dat vandaan kwam.

De autoriteiten buigen zich verder over het lot van de 6-jarige schutter. Hij zit in politiehechtenis en gekeken wordt hoe “deze jongeman het best geholpen kan worden”.

Burgemeester Phillip Jones zegt dat het incident hem in het hart raakt. “Dit is een donkere dag maar we gaan hiervan leren en komen sterker terug”, aldus Jones.