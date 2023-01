Vierhonderd KLM-reizigers dagenlang vast in Singapore door defect vliegtuig

Een 400-tal passagiers van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM zit al dagen vast in Singapore vanwege een defect vliegtuig. Dat hebben gedupeerden gemeld aan de krant De Telegraaf.

Het toestel vertrok woensdag van Denpasar op Bali via Singapore naar Amsterdam. Maar in Singapore kregen de reizigers de melding dat de dynamo van de motor stuk was. Na drie uur wachten op de luchthaven van Singapore kon het toestel niet meer vertrekken en moesten de ruim 400 passagiers van boord.

“De reparatie van het vliegtuig neemt meer tijd in beslag dan in eerste instantie gepland en daarom kon het vliegtuig ook donderdag niet vertrekken”, klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij. KLM zegt zich zeer bewust te zijn van het ongemak dat dit voor de passagiers meebrengt.

“De veiligheid van passagiers en crew is niet in het geding geweest”, zegt een woordvoerder nog.