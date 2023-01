Amerikaanse tv-ster veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf

In juli had Jen Shah, bekend van haar deelname aan het tv-programma Real housewives of Salt Lake City, al schuldig gepleit. De 49-jarige Amerikaanse bekende toen dat ze samen met haar assistent Stuart Smith lijsten van kwetsbare slachtoffers had aangemaakt en doorverkocht aan andere mensen die betrokken waren bij de samenzwering.

Opportuniteiten

Duizenden Amerikanen vielen ten prooi aan de fraudeurs sinds 2012. Zij werden gecontacteerd voor zakelijke opportuniteiten, maar in realiteit was het een list om met hun geld aan de haal te gaan. Twee van de meest schrijnende verhalen zijn dat van een weduwe, ouder dan 70 jaar, die de helft van haar spaargeld verloor en een andere persoon met gezondheidsproblemen die dakloos werd nadat de fraudeurs met al zijn geld aan de haal gingen.

Jen Shah werd in maart 2021 opgepakt. Op dat moment liepen de opnames van de realityshow Real housewives of Salt Lake City nog. Daarin loopt ze te kijk met haar luxueuze levensstijl en de peperdure kleding en juwelen die ze draagt. Hoe ze aan dat geld kwam, was voor veel mensen een mysterie. “Wat ik de voorbije twintig jaar gedaan heb, is direct response marketing”, zei ze daar heel vaag over in een interview in 2019. “Zo verdien ik miljoenen.” Toen de verdachtmakingen aan haar adres in het derde seizoen aan het licht kwamen, ontkende ze die en pleitte ze onschuldig. Pas drie jaar later bekende ze.

Volgens de rechter speelde Shah een erg belangrijke rol in de samenzwering met het opstellen van lijsten met mogelijke slachtoffers en . Ze werd daarom veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6,5 jaar en het betalen van een schadevergoeding van 6 miljoen en 9 miljoen euro. Ze moet op 17 februari naar de gevangenis en legt zich daarbij neer. “Ik ga de rest van mijn leven werken om goed te maken wat ik gedaan heb”, reageerde ze.