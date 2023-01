Nieuwe details rond contract bij Atlético komen naar boven: “Carrasco wees loonsverhoging van 25% af”

Enkele weken geleden meldde het Spaanse Marca dat Yannick Carrasco van plan is om Atlético Madrid zo snel als mogelijk te verlaten. De Rode Duivel zou zich “bedrogen” voelen omdat de Madrileense club zich niet aan de afspraken hield betreffende zijn contract. Ook Atlético zelf stemde ermee in dat Carrasco de club mocht verlaten voor een bedrag van 40 miljoen euro en niet de eerder vermelde 60 miljoen.

Zaterdag kwam Marca dankzij insiders bij de club van Diego Simeone met meer details rond de aanslepende contractperikelen naar buiten. Zo zou Atlético, na het kampioenenjaar in 2021, Carrasco een verhoging van 25% op zijn nettosalaris aangeboden hebben. De club wilde zo de verbintenis, die tot juni 2024 loopt, op dat moment al verlengen. Atlético wilde Carrasco op die manier bedanken voor zijn bijdrage aan de titel én ervoor zorgen dat hij tot op het einde van zijn carrière op een hoog niveau actief kon blijven. Daarnaast was er een bonus in het contract opgenomen als het team zich kwalificeerde voor de Champions League, iets dat in de voorbije seizoenen behaald werd.

In samenspraak met zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi liet Carrasco de contractverbetering vervolgens links liggen. Onze landgenoot zou van mening zijn dat hij recht heeft op meer. Tot op het niveau dat hij in dezelfde salarisklasse als ploegmaats Koke en Saul Niguez zit. Het feit dat daar niet aan voldaan is, kan dus mogelijk verklaren waarom Carrasco zich bedrogen voelt en weg wil.