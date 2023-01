Moeder waarschuwt na zes uur op populaire platform Roblox: “Ik verwachtte geen voyeuristische spelletjes te zien”

Een bezorgde moeder heeft aan de alarmbel getrokken over enkele nieuwigheden in Roblox, het platform waar gebruikers games kunnen maken en spelen. “Ik heb de accounts van mijn kinderen verwijderd, en ik stel voor dat jullie hetzelfde doen”, klinkt het in haar oproep.

Roblox is de jongste jaren razend populair geworden. In dat platform kunnen liefhebbers van games hun eigen spelletjes programmeren en spelen, maar ze kunnen er ook spelen wat andere gebruikers gemaakt hebben. Er is controle op wat er geplaatst wordt en gebeurt, al is die volgens ‘Carolyn Velociraptor’ niet voldoende. De Australische moeder, een bekendheid binnen de gamingindustrie met duizenden volgers, klaagt dat aan met meerdere posts op Twitter, die wereldwijd weerklank krijgen.

“Ik heb het gehad”, schrijft de vrouw in haar eerste post. “Ik heb de accounts van mijn kinderen verwijderd en ik stel voor dat jullie hetzelfde doen. Ik heb net zes uur lang spelletjes gespeeld die bedoeld waren voor vijfjarigen en het was gruwelijk. Er is iets heel erg mis bij Roblox.”

De vrouw heeft het dan onder meer over spelletjes die een label meekrijgen dat ze geschikt zijn voor vier- tot achtjarigen en dat eigenlijk helemaal niet zijn. Zo neemt ze bijvoorbeeld het spel Bathroom simulator in het vizier, maar ook andere games die zich afspelen in publieke toiletten. “Je gebruikt het toilet, de onderste kledingstukken van je personage verdwijnen, de deur blijft open, andere spelers kijken naar je en het toilet wordt geel of bruin. En dat is niet eens het ergste”, schrijft ze op Twitter, met screenshots erbij. “In meerdere van die games kan je bovendien uitglijden in water of op de grond geslagen worden door andere spelers, waardoor je lange tijd op de grond ligt in het toilet zonder weg te geraken. En die spellen zijn dan zogezegd voor vijfjarigen?”

Ze post er deze video bij, van wat andere spelers bij haar deden toen ze op de grond kwam te liggen. Niet bepaald geschikt voor vijfjarige kinderen, benadrukt ze. “Ik verwachtte hier geen voyeuristische spelletjes te zien.” Volgens de vrouw zijn het recente veranderingen aan het platform die dat alles mogelijk maken.

Verder klaagt ze ook aan hoeveel geweld er te zien is in spelletjes die voor kinderen bedoeld zijn. Zo haalt ze Survive Pepa Piggy aan, een game waarin de bij kinderen erg populaire Peppa Pig gewond en bloedend te zien is. “Geschikt voor alle leeftijden”, volgens Roblox.

Het is niet de eerste keer dat er kritiek is op Roblox. Het bedrijf werd al eens aangeklaagd voor vermeende seksuele uitbuiting van een elfjarig meisje. In een onderzoek uit 2022 bleek ook dat Roblox in 21 landen de meest gehate app is. Toch blijft het wereldwijd erg populair. In oktober van vorig jaar gaf popster Camille er nog een virtueel optreden in.