Manuscriptendief die de literaire wereld terroriseerde, heeft bekentenissen afgelegd, maar wat is zijn motief?

Een Italiaanse man heeft in een rechtbank in New York bekend dat hij met gesofisticeerde phishing-technieken en identiteitsfraude ruim duizend manuscripten gestolen heeft. Onder de honderden slachtoffers zijn de Nederlandse schrijver Hanna Bervoets, bestsellerauteur Margaret Atwood en acteur/auteur Ethan Hawke. Ook Belgische auteurs nam hij in het vizier. Zo probeerde hij ‘De weddenschap’ van Saskia De Coster te stelen.

De wandel, handel en zwendel van Filippo Bernardini is mogelijk spannender dan de manuscripten die hij stal. Jarenlang was hij de schrik van de literaire wereld: met gesofisticeerde phishing-technieken probeerde hij onuitgegeven manuscripten te stelen. Hij deed zich voor als andere auteurs, literaire vertegenwoordigers, uitgevers of redacteurs. Veelal kocht hij domeinnamen die slechts een letter verschilden om slachtoffers dan met valse email adressen te benaderen. Penguin Random House, een vermaarde uitgeverij, werd Penguin Randorn House. Slechts een letter verschil die in een vluchtige email achter het apenstaartje vaak niet opgemerkt werd door zijn slachtoffers.

Filippo Bernardini — © RR.

Zo mailde hij naar Saskia De Coster als ware hij ‘Daniël’ van haar uitgeverij Das Mag. Maar snel viel De Coster op dat er iets niet in de haak was. De ‘Daniël’ in kwestie was bijzonder kort, wat niet van zijn gewoonte was. Helemaal verdachtwas dat het adres in kwestie eindigde op @dasma.nl en niet @dasmag.nl.

De Coster trapte niet in zijn val, maar bij andere auteurs werkte de list wel. Zo gebruikte hij jargon en etaleerde hij kennis van het uitgeverswereldje. Soms kende hij namen van personages uit de manuscripten die hij wilde stelen- veelal had hij die ontfutseld bij een nietsvermoedende redacteur - en hij communiceerde op een manier die erg ‘insider’ overkwam. Hij had dan ook insider-kennis. De Italiaan werkte ooit voor een echte uitgeverij: in Londen was hij een tijd aan de slag bij de Amerikaanse uitgeverij Simon & Schutser. Hij liep ook stage bij Granta, een Britse uitgever en literair magazine, en bij Andrew Nurnberg Associates, een bedrijf

Gestolen inloggegevens en databases

In totaal had de manuscriptendief meer dan 160 van die valse domeinnamen gekocht en was hij actief van 2016 tot in de zomer van 2021, blijkt uit de aanklacht van de FBI. Nog uit het onderzoek van de FBI bleek dat Bernardini met valse login-pagina’s de inloggegevens van medewerkers van literaire scoutingbedrijven in handen kreeg. Met die logins kon hij door de databases van die bedrijven grasduinen. Daar trof hij vooral korte samenvattingen en andere details over onuitgegeven boeken en manuscripten. Ook las hij gespecialiseerde publicaties waarin boekendeals bekendgemaakt werden om nieuwe slachtoffers te zoeken.

Begin vorig jaar werd Bernardini gearresteerd in New York door de FBI op gronde van “identiteitsdiefstal, fraude, poging tot fraude en dat bij honderden personen”. Simon & Schutser, zijn werkgever, reageerde geschokt en door de literaire wereld ging een golf van opluchting. Al bleven alle betrokken partijen met veel vragen achter: want wat motiveerde die man?

“Geobsedeerd door het geschreven woord”

Onderzoek van de FBI ten spijt: naar het motief is het gissen. New York Magazine maakte een profiel van Bernardini. Op zijn sociale media - waar hij veelal enkel zijn voornaam voerde - gaf hij aan te kampen met een “obsessie voor het geschreven woord en talen”. Nog volgens het profiel in het magazine schreef Bernardini al op jonge leeftijd een boek. Het hoofdpersonage is een gepeste tiener die houdt van het internet en een grote slag slaat als hij het manuscript van de nieuwe Harry Potter in handen krijgt. Het profiel schetst een beeld van een man met een ongezonde passie voor de literaire wereld, maar een echt motief komt niet bovendrijven. Hij vroeg ook nooit losgeld, chanteerde geen van zijn slachtoffers en verdeelde de manuscripten niet op het internet.

Bij De Standaard noemt De Coster zijn handelen en daden ‘ondoorgrondelijk’. “Ik had gehoopt dat er een collectief zou achter zitten dat, zoals je ethische hackers hebt, iets zou doen om de conservatieve uitgeefwereld wat op te schudden, maar ik vermoed dat hij meer vanuit ambitie of frustratie handelde.”

Vrijdag heeft Bernardini schuldig gepleit. Hij verklaarde zich akkoord met een boete van 88.000 dollar en kent op 5 april zijn straf. Hij riskeert tot 20 jaar cel.