Gezocht: hostessen voor World Economic Forum. Vereist: blond, tussen 18 en 26 jaar, groter dan 1,70 meter en “niet verlegen”

Er is ophef ontstaan over een advertentie waarin hostessen gezocht worden voor het komende World Economic Forum (WEF) in Davos. Daarin wordt specifiek gezocht naar blondines die groter zijn dan 1,70 meter en “veel charisma” hebben. Het WEF distantieert zich van de advertentie, die opgesteld werd door een Zwitsers bedrijf.

Terwijl de laatste voorbereidingen getroffen worden voor de bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos, in de week van 16 tot 20 januari, zoekt het Zwitserse bedrijf BNL Clean Energie nog naar zes hostessen om gasten te verwelkomen en te helpen op dat WEF. Maar de manier waarop dat gebeurt, stoot heel wat mensen tegen de borst.

In de advertentie wordt dan ook heel duidelijk gezocht naar één bepaald type van hostess. “We zoeken professionele blonde hostessen”, staat erin te lezen. De kandidaten moeten tussen 18 en 26 jaar oud zijn, minstens 1,70 meter groot zijn en “ze moeten ons bedrijf goed kunnen vertegenwoordigen”. Een “aangenaam en vriendelijk charisma” wordt vereist, zo staat er nog, en de kandidaten mogen niet verlegen zijn bij het benaderen van mensen. Ze krijgen 150 euro per dag plus onkosten, vlucht en maaltijden.

“Tot zover vrouwenrechten en #MeToo”, schrijft de Zwitserse blogger die zich op Twitter ‘Russian market’ noemt. “Dit is ongelooflijk.” Ook andere waarnemers bestempelen de advertentie als “seksistisch”. Het Zwitserse Blick bracht de zaak aan het licht en kreeg bij het bedrijf achter de advertentie te horen dat het nergens van weet. Het posten ervan zou gebeurd zijn door een bedrijf in Duitsland dat voor hen werkt. Opmerkelijk is wel dat de advertentie heel snel na het telefoontje verwijderd werd. Het WEF zelf distantieert zich volledig van de advertentie.