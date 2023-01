Auto rijdt in op voetgangers ter hoogte van Planckendael: eén dode en twee gewonden

Muizen

Op de Leuvensesteenweg in Muizen, een deelgemeente van Mechelen, is zaterdagochtend een ernstig verkeersongeval met voetgangers gebeurd ter hoogte van dierenpark Planckendael. Dat bevestigt de lokale politie. Er is sprake van één dode en meerdere gewonden. Twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Politiewoordvoerder Dirk Van de Sande spreekt van een “zeer ernstig” ongeval.