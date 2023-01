Milan-fans willen dat Charles De Ketelaere nu echt aan spelen toekomt: “Hij is als een kuikentje eindelijk uit zijn schaal gekomen”

De Ketelaere mocht woensdag in de met 1-2-gewonnen partij tegen Salernitana het laatste halfuur meespelen. Daarin liet hij zich, in tegenstelling tot de voorbije maanden, meermaals positief opmerken en was hij zelfs erg dicht bij zijn eerste competitiedoelpunt voor de Rossoneri.

Die sterke invalbeurt is de Milan-fans dan ook niet ontgaan. Op sociale media roepen ze op om De Ketelaere meer in actie te laten komen. Van “Hij verdient het nu echt om te spelen”, over “Eindelijk is het kuikentje uit zijn schaal gekomen”, tot “Hoe win je een derde ster? Door CDK weer tot leven te wekken”, verzamelde La Gazzetta dello Sport enkele reacties.

Al zijn de meningen ook verdeeld. Waar de ene zegt dat “een man van 35 miljoen sowieso moet spelen”, predikt de andere kalmte: “Nog een paar wedstrijden als invaller kunnen nuttig voor hem zijn.”

Ook trainer Stefano Pioli was opgezet met het optreden van zijn jonge telg. Al verwijst de Italiaan wel naar Sandro Tonali om diens voorbeeld te volgen. “Ken je hem nog, Sandro, in zijn eerste jaar bij de ploeg? Dat verliep ook veel stroever dan vooraf gedacht, maar kijk waar hij vandaag de dag staat. Nu moet er een keuze gemaakt worden. Zo doorgaan en CDK de tijd geven om te acclimatiseren of hem bij de eerstvolgende match (zondagavond thuis tegen AS Roma, red.) laten starten?” In de pikorde moet De Ketelaere wellicht nog wel Brahim Diaz voor zich dulden.