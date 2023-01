Jongeman gewond bij spectaculair ongeval: jeep gaat meermaals over kop en ramt afsluiting weide

In de Grote Roeselarestraat in Passendale gebeurde zaterdag in de voormiddag een spectaculair ongeval. Een 23-jarige man verloor er in zijn Mitsubishi de controle over het stuur, ramde links een duiker en werd daarna de lucht in gekatapulteerd. De man ging over de kop, denderde door een voortuin en kwam tot stilstand in een weide.

Het spectaculaire ongeval gebeurde zaterdag rond 10.30 uur toen de man met zijn Mitsubishi Pajero in de Grote Roeselarestraat in Passendale. De man reed richting Roeselare toen hij plots de controle over het stuur van zijn jeep verloor en links van de weg geraakte. Waarom dat hij de controle over het stuur verloor is niet duidelijk. Eenmaal naast de weg reed hij tegen een duiker voor de gracht van een woning en werd door de klap de lucht in gekatapulteerd. Op die manier ging de wagen over de kop en denderde door de voortuin. De wagen rukte daarbij enkele takken af op drie meter hoogte van een boom. Uiteindelijk ramde de auto nog de afsluiting van een weide en kwam tot stilstand in de weide waar heel wat grond doorploegd werd.

(lees verder onder de foto)

De Mitsubishi liep zware schade op bij het ongeval. — © FVL

Hoofdwonde

De politie, twee ziekenwagens, een MUG en de brandweer snelden ter plaatse. Omdat snel duidelijk was dat de man alleen in zijn wagen zat en niet gekneld was kon een ziekenwagen terugkeren. “Het gaat om een 23-jarige man uit Roeselare”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Waarom hij de controle over het stuur verloor is niet duidelijk. De man werd met verwondingen naar het ziekenhuis over gebracht. Hij liep onder meer een hoofdwonde op. De man legde in het ziekenhuis een negatieve ademtest af.” Door de impact van het ongeval en het feit dat de wagen meermaals overkop ging is de Mitsubishi Pajero rijp voor de schroothoop. Er is ook schade aan de voortuin maar de bewoners waren niet thuis toen het ongeval gebeurde. De Pajero werd getakeld en de brandweer voorzag de nodige signalisatie in de Grote Roeselarestraat, waar er tijdelijk verkeershinder was.