Bomvolle kerk neemt afscheid van slager Rik, die bij jachtongeval om het leven kwam: “Je was een prachtmens op zoveel manieren”

In een bomvolle Sint-Amanduskerk in Beernem is zaterdagochtend afscheid genomen van slager Rik Van Hoecke. De 59-jarige Oostveldenaar kwam op nieuwjaarsdag om het leven bij een tragisch jachtongeval. Het afscheid van de joviale allemansvriend was bij momenten zeer emotioneel. “Je was een prachtmens op zoveel manieren”, getuigde zijn dochter Febe. Na de dienst riep de priester de aanwezigen op om aanwezig te zijn op de nieuwjaarsrink in Oostveld. Die wordt namelijk een eerbetoon aan Rik.

De grote Sint-Amanduskerk in Beernem was net niet te klein voor het afscheid van Rik Van Hoecke. De 59-jarige dorpsslager van Oostveld, die op nieuwjaarsdag om het leven kwam, was dan ook een bijzonder graag gezien figuur. Hoezeer hij op handen werd gedragen bleek uit de bijwijlen zeer emotionele getuigenissen. “Je was een prachtmens op zoveel manieren”, getuigde dochter Febe. “Je stond voor iedereen klaar zonder oordeel. Bij het idee dat je niet meer thuiskomt, krijg ik het benauwd.” Ook dochter Silke sprak woorden van lof. “Je was een waar begrip. De beenhouwer van ’t Veld. Altijd met de grote glimlach. Jij en de natuur waren één. Je hebt er zoveel mooie herinneringen gemaakt. Je leefde aan hoge snelheid maar wou vertragen. Je had nog zoveel toekomstplannen.”

Ook Veronique, de echtgenote van Rik, liet een afscheidstekst voorlezen. “Je kleinkinderen waren je alles. Als ze de winkel kwamen binnengestormd, verscheen een glimlach op je gezicht. Je was hun held. Je was zo fier op je familie. Mijn man, met een hart van goud. Een rustige genieter, maar ook een harde werker. We hebben het goed gedaan. Wat zal ik je missen. Ik zal samen met onze fantastische dochters de warmte in het gezin houden. Ik zie je zo graag.” Ook Rudi Van Landschoot, de beste vriend van Rik, nam het woord. Hij blikte terug op zijn jeugdjaren in Kleit, het dorp waar Rik opgroeide. “De jaren in jeugdclub Bezemkot. Je stond er zowel voor als achter de toog. En toen we een voetbalclub oprichtten mochten we van je zakelijk succes als slager meegenieten want je werd onze sponsor. Het was een periode om te koesteren. Bedankt voor alles”, sloot hij af met opgestoken duim.

In zijn vrije tijd was de slager een fervent jager. Op nieuwjaarsdag liep het evenwel zwaar fout en kwam Rik langs de Bruinbergstraat in Oostveld om het leven door een schot van zijn eigen jachtgeweer. Het parket stuurde het labo en een wetsdokter ter plaatse en die kwamen al snel tot de conclusie dat het om een spijtig ongeval ging. Er waren geen derden bij de feiten betrokken. Het onderzoek is wel nog niet afgesloten.

Morgen vindt in Oostveld de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Beernem plaats. Aan de kerk, pal naast de slagerij van Rik. Even zag het ernaar uit dat het evenement niet zou doorgaan. Maar burgemeester Jos Sypré (CD&V) ging in gesprek met de familie en die vroeg om de drink toch door te laten gaan. Als eerbetoon aan Rik, die door zovelen zo graag gezien was. Na de dienst riep de priester alle aanwezigen in de kerk op om massaal aanwezig te zijn op de receptie.