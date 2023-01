Opnieuw veel gewonden op Oostenrijkse skipistes: Nederlands meisje (9) geschept door snowboarder

In Oostenrijk zijn vrijdag talrijke ski-ongelukken gebeurd. Daarbij zijn veel gewonden gevallen, onder wie een Nederlands meisje van negen jaar oud dat werd geschept door een snowboarder in Lermoos, in de deelstaat Tirol. Ze is aan het hoofd gewond geraakt en moest naar een ziekenhuis worden gevlogen, meldden plaatselijke media.

Ook op het Tiroolse skiterrein waar afgelopen weekend een 28-jarige Nederlandse dodelijk verongelukte en een jaar jongere Nederlandse zwaargewond raakten, de Hintertuxer-gletsjer, is een kind ernstig gewond geraakt toen dat de controle over de ski’s verloor en dwars door een afzetting van de skischool heen naar beneden raasde en elders in botsing met andere skiërs tot stilstand kwam.

Zwaargewond

Ook dit kind moest naar een ziekenhuis worden gevlogen. Vlakbij de gletsjer in de gemeente Tux raakte nog een Duitser zwaargewond bij een botsing met een andere skiër.

Media in Tirol melden ski-ongelukken in meer plaatsen zoals bijvoorbeeld in Sölden op de Giggijochbahn waar drie mensen zwaargewond zijn geraakt, twee volwassen Duitsers en een zevenjarig kind.