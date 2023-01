De hele familie van prins Laurent trok vorig jaar met identiteitskaart naar het gemeentehuis in Tervuren. Verplicht, want hun familienaam moest veranderd worden. Niet langer ‘van België’, wel ‘van Saksen-Coburg’. En daar is prins Laurent niet over te spreken. “Blijkbaar mag de politiek dat allemaal zo beslissen”, zegt hij verontwaardigd.