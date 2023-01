Oud-koning Constantijn II op intensieve in ziekenhuis: Spaanse ex-koningin Sofia naar Athene gevlogen

De Spaanse oud-koningin Sofía is volgens Griekse en Spaanse media naar haar 82-jarige broer in Athene gevlogen omdat hij op sterven zou liggen. Haar jongere broer Constantijn was de laatste koning van Griekenland. Ex-koning Constantijn II ligt op de intensive care in een Atheens ziekenhuis.

Zijn vrouw, prinses Anne-Marie van Denemarken, en vijf kinderen zijn volgens mediaberichten ook bij Constantijn. Het is niet bekendgemaakt wat de voormalige vorst heeft, maar de afgelopen jaren kampte de ex-koning met zware gezondheidsproblemen, met onder meer lichte hartinfarcten, een longoedeem en een zware covidbesmetting.

Vorig jaar kon hij ook de begrafenis van de Britse koningin Elizabeth II niet bijwonen. Zijn oudste zoon Pavlos en zijn vrouw Anne-Marie waren wel aanwezig op de uitvaart.

Constantijn besteeg de troon in 1964 na de dood van zijn vader Paul. In 1967 grepen extreemrechtse militairen de macht in Athene en Constantijn vluchtte eind dat jaar het land uit. De juntaleden riepen aan het einde van hun regime de republiek uit. Een jaar later, in 1974, maakten de Grieken met een referendum formeel een einde aan de monarchie. Ze wilden ook dat de voormalige koninklijke familie geen voet meer op Griekse bodem zou zetten. Pas vele jaren later mocht de familie weer naar Griekenland komen.