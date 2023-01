Harry trok de stekker uit zijn veelbesproken boek toen hij terugkeerde van jubileum Queen in Londen

Toen prins Harry naar het Verenigd Koninkrijk terugkeerde om het jubileum van wijlen Queen Elizabeth te vieren, ging hij aan het twijfelen of hij zijn veelbesproken memoires nog wel zou uitbrengen. Dat vertelde een Amerikaanse bron aan The times. Toch ligt het boek dinsdag in de winkels.

In juni 2021 reisden Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Londen om daar het jubileum van wijlen Queen Elizabeth bij te wonen. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, is niet duidelijk. Maar volgens een bron van The times binnen de uitgeverswereld in de VS liet prins Harry net erna weten zijn memoires niet meer te willen uitbrengen.

“Het team dat toen aan Spare werkte, kreeg toen te horen dat Harry niet meer wilde en dat hij zijn staart introk”, klinkt het. “Dat was een donkere dag voor het team. Ze wisten dat ze aan een erg belangrijk en historisch boek werkten. Ze waren met verstomming geslagen.” Een officiële reden kwam er nooit.

Op dat moment was het boek nochtans zo goed als klaar. Maar mogelijk was het zien van zijn grootmoeder de reden om te beginnen twijfelen of hij het boek wel wilde uitbrengen. Of, zo meent de bron, was hem duidelijk gemaakt dat er geen weg terug naar het Britse koningshuis was als de biografie er zou komen. Waarom het boek dan alsnog groen licht kreeg van de prins, is niet duidelijk. Een andere piste is dat Harry een ultimatum kreeg om het boek niet uit te brengen zolang zijn grootmoeder leefde. Haar overlijden in september zou het licht dan weer op groen gezet hebben.