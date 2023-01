Twee Belgische artiesten tussen de rappers in de lijst van best verkochte albums in Frankrijk

‘Onze’ Angèle kroonde zich tot de best verkopende vrouwelijke artiest in Frankrijk. — © © VRT - Jokko

‘Multitude’ van Stromae was het op twee na best verkochte album van 2022 in Frankrijk

Orelsan, Ninho, Gazo, Jul, Lomepal, Vald en Tiakola. Veel kans dat die namen niet meteen een belletje doen rinkelen, maar bij onze zuiderburen zijn deze Franse rappers dermate populair dat ze liefst zeven plaatsen in de top-10 van best verkochte albums bezetten. Dat heeft Snep, het Syndicat National de l’Edition Phonographique, bekendgemaakt. Daarmee bevestigt het genre zijn immense populariteit in Frankrijk.

Opvallend: de drie resterende plaatsen worden ook ingenomen door artiesten die in het Frans zingen. Bij hen twee Belgen: Stromae en Angèle. De eerste haalt zelfs het podium: hij staat derde met zijn recentste plaat ‘Multitude’. Angèle staat op zes met ‘Nonante-Cinq’ en is daarmee de populairste vrouwelijke artiest. Met de Franse Clara Luciani op plaats 10 staan er trouwens maar twee vrouwen in de lijst van best verkochte albums, een ‘ondervertegenwoordiging’ die te verklaren valt door het feit dat rapmuziek nog altijd hoofdzakelijk een mannenaangelegenheid blijkt.

Dat de Fransen zot zijn van Franstalige muziek, blijkt overigens ook uit de rest van de lijst: in de top-20 staan 17 Franstalige albums, in de hele top-200 gaat het om 154 albums.