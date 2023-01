Onderhandelingen met Engie over jongste kerncentrales in de laatste rechte lijn: waarom is het zo belangrijk dat we die openhouden?

De regering en energiereus Engie Electrabel zitten in de laatste rechte lijn in de onderhandelingen om de twee jongste kerncentrales tien jaar langer open te houden. De zenuwen staan strak gespannen, niemand lost veel. Het is dan ook van cruciaal belang dat er een goed akkoord uit de bus komt én dat die twee kerncentrales beschikbaar zijn, wanneer we ze nodig hebben. Wij lijsten nog eens op waarom.