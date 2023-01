Ei zo na kwam het tot een vechtpartij, maar vijftien stemrondes later is de Republikein Kevin McCarthy dan toch verkozen als Speaker of the House. “That was easy”, grapte hij na afloop. Maar om de Trumpistische dissidenten aan zijn kant te krijgen, moest hij toegevingen doen die zijn voorzitterschap vleugellam kunnen maken. “Dit schouwspel is zelfs te cynisch voor een aflevering van House of Cards.”