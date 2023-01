Slachtoffer dodelijk ongeval Muizen stierf voor de ogen van haar man: “Hij is compleet in shock. Ze waren zo’n gelukkig koppel”

“Greet was een trotse vrouw. Een mama van twee kinderen. Ze was heel gelukkig”, klinkt het bij familie en kennissen van stewardess Greet S. (52) die vanochtend omkwam bij het zware ongeval in Muizen. “Ze is voor de ogen van haar man aangereden en overleden.”

Het zware ongeval gebeurde vanochtend op de Leuvensesteenweg in Muizen, niet zo heel ver van dierentuin Planckendael. Toen Greet S. en haar man Benny, een koppel uit het Antwerpse Peulis (Putte), met hun hond buiten stapten bij de dierenarts, werd Greet gegrepen door een zwarte BMW die plots van zijn rijstrook afweek. De BMW duwde nog een geparkeerde auto een huis binnen, vloog terug de straat op en kwam tot stilstand tegen een betonnen muur..

Greet S. moet op slag dood geweest zijn. “We weten nog niet veel”, klinkt het in haar omgeving. “De politie is voorlopig karig met informatie. Ach, het is zo erg. Greet was een heel fiere vrouw, vurige supporter van KV Mechelen. Ze was gelukkig getrouwd met Benny en had twee kinderen uit een vorige relatie, een dochter en een zoon die nu volwassen zijn”.

Benny zag het voor zijn ogen gebeuren maar bleef zelf ongedeerd. “Hij is uit het ziekenhuis ontslagen. Compleet in shock”. De hond die het koppel bij zich had heeft de aanrijding ook niet overleefd.

De bestuurder is van de zware BMW is zelf opgenomen in het ziekenhuis. De politie laat weten dat de man niet onder invloed van drugs of alcohol was. Hij zou een beroerte gekregen hebben waarna hij de controle over het stuur verloren heeft met alle dramatische gevolgen van dien.

Het rijbewijs van de man is alvast voor twee weken ingetrokken, laat de woordvoerder van de politie Mechelen weten.

