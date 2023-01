FA CUP. Deniz Undav scoort voor Brighton in overtuigende zege, Leicester City haalt het maar net van vierdeklasser

Leicester City heeft zaterdag in de 1/32e finales van de FA Cup zijn plicht vervuld op het veld van vierdeklasser Gillingham. De Foxes hadden evenwel weinig overschot en wonnen met het kleinste verschil: 0-1. Brighton had veel minder moeite met tweedeklasser Middlesbrough: onder meer Deniz Undav, ex-Union, was trefzeker voor de Seagulls.