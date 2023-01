Daar is ‘Mazzu-time’ weer! Charleroi boekt in extremis belangrijke zege op bezoek bij Eupen

Coach Felice Mazzu heeft zijn eerste zege beet sinds zijn terugkeer naar Charleroi. De Carolo’s kwamen op achterstand op bezoek bij Eupen, maar die penibele situatie werd in de tweede helft nog omgebogen. Damien Marcq zorgde in de 89ste minuut voor de beslissing: 1-2. Ook het begrip Mazzu-time is dus weer helemaal terug. Charleroi zet Eupen daardoor op drie punten en doet een goede zaak in de strijd om het behoud.

Het was Damien Marcq die in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd na een hoekschop de 1-2 eindstand voorbij Lennart Moser in doel kopte. De Karolo’s trokken zo een scheve situatie helemaal recht, nadat Ken Nkuba Tshiend de bezoekers na tien minuten in de tweede helft langszij had gebracht. Tegen de gang van het spel in had Boris Lambert de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong gekopt. In de stand blijft Charleroi op de twaalfde plaats met 22 punten, dat zijn er drie meer dan eerste achtervolger Eupen.

De speeldag werd vrijdagavond op gang getrapt met een 1-1 gelijkspel tussen Standard en STVV. Zaterdagavond staat alles in het teken van de kraker op de Bosuil tussen Antwerp en AA Gent. In de vooravond ontvangt KV Oostende aan de Kust Seraing, verderop speelt Cercle gastheer voor promovendus Westerlo.