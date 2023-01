Burnley blijft swingen onder Kompany en schakelt eersteklasser Bournemouth uit in FA Cup (2-4)

Burnley blijft het uitstekend doen onder Vincent Kompany. In de competitie staan The Clarets alleen op kop, en zaterdag klopten ze zelfs eersteklasser Bournemouth in de 1/32e finale van de FA Cup. Met dank aan twee oude bekenden.

Het verhaal van Kompany bij Burnley wordt alleen maar mooier: niet enkel in de competitie draait de motor op toerental, ook in de FA Cup, de belangrijkste bekercompetitie in Engeland, gaat het uitstekend.

Zaterdag kreeg Burnley met de verplaatsing naar Bournemouth, het nummer zestien in de Premier League, een echte test voorgeschoteld in de FA Cup. Een test die met glans werd doorstaan: Burnley won met 2-4 en dankt daarvoor twee voormalige spelers uit de Jupiler Pro League: Manuel Benson (onder andere ex-Genk en ex-Antwerp) en Anas Zaroury (ex-Charleroi) eisten de hoofdrol op met elk twee goals in een spectaculaire wedstrijd.