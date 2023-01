Jonge man ramt boom langs Provinciebaan en komt onder zijn wagen terecht

Vrijdagavond verloor een jonge bestuurder rond 23.30 uur de controle over zijn Volkswagen langs de Provinciebaan (N32) in Ledegem. Hij ramde een boom omver en werd tijdens het tuimelen uit zijn voertuig geslingerd. Uiteindelijk kwam de man onder de auto vast te zitten. De brandweer snelde ter plaatse om hem bevrijden. De twintiger werd met zeer zware verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Buren hoorden vrijdagavond plots een luide knal langs de Provinciebaan (N32) in Ledegem, tussen Roeselare en Menen. Enkele van hen snelden naar buiten en zagen een zwarte Volkswagen omgekeerd in het veld liggen. De bestuurder daarvan zat gekneld onder zijn voertuig. “De jongeman was groggy door het zware ongeval maar nog bij bewustzijn. Hij kon reageren op mijn vragen”, vertelt buurtbewoner W.V.D., die er als eerste bij was. (lees verder onder de foto)

Het veld lag bezaaid met brokstukken doordat de wagen enkele keren over kop ging. — © Levi Verbauwhede

De bestuurder kwam uit de richting van Roeselare en verloor om ongekende reden de controle over zijn voertuig. Hij ramde een boom omver en ging met zijn Volkswagen een paar keer overkop. De chauffeur, een twintiger volgens de hulpdiensten, werd daarbij uit zijn wagen geslingerd en belandde er nadien onder, zo’n vijftig meter verder.

Ernstige verwondingen

De brandweerkorpsen van zowel Moorslede als Menen en de MUG snelden ter plaatse. “Het slachtoffer zat tot zijn bekken vast onder het voertuig. We hebben de auto moeten tillen om hem te kunnen bevrijden”, vertelt kapitein Dubois. De twintiger kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd nadien afgevoerd naar het AZ Delta in Rumbeke. “Of hij in levensgevaar verkeert, is moeilijk te zeggen. Maar hij heeft alvast zeer zware verwondingen opgelopen.”

Nadat het slachtoffer werd afgevoerd kon de brandweer de straat vrijmaken. Naast heel wat brokstukken lag ook de geknakte boom dwars op de weg. Die werd in stukken gezaagd om op te ruimen. Een groot deel van de Provinciebaan werd zo’n twee uur afgesloten voor alle verkeer. (lees verder onder de foto)

De jonge bestuurder werd met zeer zware verwondingen naar het AZ Delta overgebracht. — © Levi Verbauwhede

Levensgevaarlijke weg

Volgens de buren is het niet de eerste keer dat er zich een zwaar accident voordoet op de Provinciebaan. “Dit is een levensgevaarlijke weg”, getuigt W.V.D. “Ik denk dat de gemiddelde snelheid hier ’s nachts 120 kilometer per uur bedraagt.” “Men moet dringend flitspalen plaatsen, ze vlammen hier ongelooflijk snel, tot 150 kilometer per uur en meer”, klinkt het bij een buurvrouw. De bewoners waren aangedaan door het ongeval en hopen dat er snel iets aan de verkeerssituatie wordt gedaan.