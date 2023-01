Eerste afvalwater van vlucht afkomstig uit China getest: “Zeer lage concentratie virus”

Vanaf 8 januari versoepelt de Chinese regering de coronamaatregelen wat van en naar China reizen makkelijker zal maken. Daarom legt Hainan Airlines, een Chinese luchtvaartmaatschappij, vanaf volgende week weer vier verbindingen in tussen Brussel en Peking. Het gaat om vluchten op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

Zaterdag is voor het eerst het afvalwater van zo’n vlucht onderzocht. De analyse gebeurde aan het Rega Instituut in Leuven. “In het afvalwater zit een heel lage concentratie corona-partikels”, zegt professor Marc Van Ranst. “Bij zo’n zeer lage concentratie is het heel moeilijk om varianten te identificeren, maar we gaan dat proberen. Dat kan een weekje duren.”

(adm)