COUPE DE FRANCE. Philippe Clement en Monaco uitgeschakeld door tweedeklasser na strafschoppen, ook Nice laat zich verrassen

Coach Philippe Clement zal dit seizoen de Coupe de France niet winnen met AS Monaco. De club uit het prinsdom werd in eigen huis verrast door de bescheiden tweedeklasser Rodez, die het haalde na strafschoppen. Het verhaal eindigt dus al in de 1/32ste finales. Eerder op de dag had ook Lens, met basisspeler Loïs Openda, de handen vol met vijfdeklasser Linas-Montlhery.

Voor Monaco leek er aanvankelijk nochtans geen vuiltje aan de lucht, want het kwam 2-0 voor via Akliouche en Ben Yedder. Vlak voor de rust zorgde Rodez echter voor de aansluitingstreffer en tien minuten voor het einde prikte Abdennour de gelijkmaker (2-2) tegen de borden. Het kwam tot verlengingen, waarin niet meer gescoord werd.

Strafschoppen dus. Ook daarin leek Monaco het te gaan halen na een prima start: na vier elfmeters voor elk team stond het 4-3 voor. Golovin miste echter de vijfde, waardoor Rodez op 4-4 kwam. Het drama voltrok zich toen vervolgens ook Magassa miste voor Monaco. Pembele trapte het kleine Rodez naar de zevende hemel en de 1/16de finales: 4-5. (Lees verder onder de foto)

© AFP

Staartploeg uit derde klasse verrast Nice

Monaco was niet de enige club uit de Ligue 1 die zich zaterdagavond liet verrassen, want ook Nice werd eruit geknikkerd door een club van een lager niveau. Meer bepaald door Le Puy-en-Velay, dat momenteel op twee na laatste is in de derde klasse (!). De kleine ploeg uit de Auvergne haalde het echter wel met 1-0 na een vroeg doelpunt van Ben Fredj.

Lens wint gevleid van vijfdeklasser

Lens, de huidige nummer twee in de tussenstand van de Ligue 1, heeft zaterdag in de 32e finales van de Coupe de France de code van vijfdeklasser Linas-Montlhery pas in de slotfase kunnen kraken. Twee late goals leverden een gevleide 0-2 overwinning op.

Loïs Openda startte in de basis bij Lens, maar werd na ruim een uur afgelost toen het nog 0-0 stond. Seko Fofana (72.) en Florian Sotoca (77.), de vervanger van Openda, voorkwamen uiteindelijk een blamage in het Stade Robert Bobin.