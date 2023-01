Gerecht bekijkt of stiefzusje van vermoorde 14-jarige kan ondervraagd worden via videoverhoor

De familie van de 37-jarige man die verdacht wordt van ontvoering van twee Anderlechtse meisjes en van de moord op een van hen, begrijpt niet waarom hij het heeft gedaan. Een neef heeft geen slecht woord over hem en zegt dat hij een goede vader was. Maandag vindt de autopsie plaats op het lichaam van het 14-jarige meisje dat dood is teruggevonden.

Het 14-jarige meisje werd teruggevonden in een bos in Ougrée nadat eerder al een man van 37 jaar dood werd aangetroffen in Plainevaux, 10 kilometer verderop. Hij had zich verhangen. In de wagen van de man, die vlakbij het vroegere restaurant La Coccinelle stond, werd het 2,5 jaar oude stiefzusjes van het 14-jarige slachtoffer gevonden. Getuigen sloegen een ruit van de auto in om haar te bevrijden.

Het kind was gezond en wel, zegt het parket.

We zullen nu zien of het mogelijk is om het kind te verhoren via videoverhoor om te kunnen achterhalen wat er precies is gebeurd, zegt Philippe Dulieu, procureur van de koning van Luik. Fysiek stelt het kind het goed, wat de mentale gevolgen zijn, zal wellicht pas later blijken. Slachtofferhulp ontfermt zich over het meisje.

De dertiger heeft via Snapchat contact gezocht met 14-jarige meisje uit Anderlecht. Hij heeft haar opgehaald met de auto, ongeveer anderhalf uur rijden van waar hij woont, om met haar te gaan shoppen. Haar kleine zusje was bij haar. Wat er nadien gebeurde, wordt nog onderzocht.

De twee kinderen werden donderdag als vermist opgegeven.

De autopsie op het lichaam van de tiener vindt maandag plaats, zegt de procureur des konings van Luik zaterdag. De doodsoorzaak is niet bekend, maar het zou wel gaan om opzettelijke doodslag. Volgens de procureur zijn er op dit moment geen aanwijzingen dat er nog een derde persoon zou betrokken zijn in het dossier.

Volgens een neef van de verdachte is de familie zwaar aangeslagen en leven ze mee met de familie van de slachtoffers. “We begrijpen het niet, hij was een goede vader”, zegt hij.

Hij zegt ook dat hij nooit was misdaan heeft, maar dat klopt niet. De man had een strafblad. Hij werd veroordeeld tot 5 jaar cel wegens opzettelijke brandstichting in Eupen. Hij was onder voorwaarden vrij.

