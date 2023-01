Leerkracht neergeschoten door leerling van eerste leerjaar

Een zesjarige jongen is vrijdag in de Verenigde Staten gearresteerd nadat hij zijn onderwijzeres van het eerste studiejaar had neergeschoten. De tragedie vond plaats plaats op de Richneck Elementary School in Newport News, Virginia (oost), bijna 300 km ten zuiden van Washington.

“De verdachte is een zesjarig kind, hij zit momenteel in hechtenis “, zegt de lokale politiechef Steve Drew.

Schietpartijen in scholen komen de jongste jaren vaker voor in de VS. Maar dit is wellicht de jongste schutter ooit in een Amerikaanse school.

“Ik ben in shock en gedemoraliseerd “, zegt George Parker, directeur van Newport News Schools. We doen er alles aan om onze scholen veilig te maken voor de kinderen. “Maar wie verwacht er nu zo een jonge dader. Het is toch niet te vatten dat een 6-jarige met een wapen op school verschijnt”, zegt hij.

Abby Zwerner — © FB

Intussen wordt juf Abby overal geprezen voor haar moed. “Zelfs nadat ze neergeschoten was, dacht ze in de eerste plaats aan de veiligheid van de kinderen. Ze schreeuwde hen met haar laatste krachten toe dat ze moesten wegvluchten. Anders waren er mogelijk meer slachtoffers gevallen. Ze is een geweldige leerkracht, zo toegewijd. We zijn allemaal kapot van wat er gebeurd is en bidden dat ze het haalt”, zegt een ouder.

De politie onderzoek nog hoe de 6-jarige aan het wapen kwam en waarom hij het heeft meegenomen naar school. De jongen werd niet beschouwd als een probleemkind.

Niet vervolgd

Volgens Neama Rahmani, voormalig federaal aanklager, kan een kind van zes niet vervolgd worden voor een schietpartij. “Ik betwijfel of de jongen zelfs voor langere tijd zal vastgehouden worden. De wet in Virginia gaat ervan uit dat een kind van dit leeftijd niet aansprakelijk kan worden gesteld voor zijn daden. Hoe erg ze ook zijn.”

De ouders zullen wel een degelijk uitleg moeten kunnen geven over hoe een kind van die leeftijd zo maar bij een wapen kan geraken. Geladen dan nog. Of ze vervolgd kunnen worden, lijkt eerder twijfelachtig.

© via REUTERS

© AP

Rahmani haalt het voorbeeld aan van Ethan, een 15-jarige student die in Michigan vier studenten heeft doodgeschoten. Niet hij maar zijn ouders zijn daarvoor aangeklaagd. “Omdat ze hun zoon het geweer cadeau hadden gedaan. Dat lijkt me in dit geval erg twijfelachtig. Laten we het toch hopen dat ze hun 6-jarige zoon geen wapen gaven.”