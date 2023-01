Terwijl Thibaut Courtois uit alle macht naar zijn doel sprint, laat ex-speler van Club Brugge deze bijna niet te missen kans liggen

Arnaut Danjuma tekende tijdens Villarreal-Real Madrid voor een van de meer opmerkelijke momenten van dit voetbalweekend. De Nederlandse ex-speler van Club Brugge had in de slotfase van de match een unieke mogelijkheid om voor Villarreal de 3-1 te scoren of op z’n minst de assist ervoor te geven. Real Madrid-keeper Thibaut Courtois was immers mee naar voren gegaan voor een hoekschop, waarna Villarreal een counter kon opzetten richting een leeg doel. Danjuma trapte de bal echter onbesuisd naast.