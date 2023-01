Zien om te geloven: Liverpool-doelman Alisson begaat uit het niets onwaarschijnlijke blunder in FA Cup-duel tegen Wolves, Guedes pakt cadeautje uit

De Braziliaanse doelman Alisson zal niet al te goed slapen vannacht: in het FA Cup-duel tegen Wolverhampton ging de keeper op een onwaarschijnlijke manier in de fout: uit het niets leverde hij het leer zomaar in bij Guedes, die de bal maar in een leeg doel hoefde te duwen. Liverpool deed in de FA Cup geen goede zaak. Het speelde 2-2 gelijk tegen Wolverhampton en moet binnenkort een return spelen.