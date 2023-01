PSG rouwt om Kameroense ex-international Modeste M’Bami, die op amper 40-jarige leeftijd overlijdt

“PSG is bedroefd om het overlijden van oud-speler Modeste M’Bami. De club betuigt zijn oprechte deelneming aan zijn familie en dierbaren”, schrijft de Franse topclub in een mededeling.

De Afrikaanse middenvelder speelde van 2003 tot 2006 in Parijs. Hij won met de club in 2004 en 2006 de Coupe de France. In 2006 verruilde hij PSG voor Olympique Marseille. Na een kort verblijf in Spanje bij Almeria trok hij naar China en Saoedi-Arabië. Medio 2016 zette hij bij Le Havre een punt achter zijn carrière.

M’Bami was van 2000 tot 2009 ook Kameroens international. Hij pakte met zijn land goud op de Olympische Spelen van Sydney in 2000.