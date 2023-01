Hein Vanhaezebrouck hekelt efficiëntie AA Gent na verlies bij Antwerp, maar: “Dat het zo lang duurde, toont dat ze niet zeker waren over die penalty”

AA Gent ging zaterdagavond met 2-0 de boot in bij Antwerp. Vreugde in het rood-witte kamp dus, waar Michel-Ange Balikwisha uitpakte met een fraaie goal. AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck had zijn vragen bij de tweede goal van Antwerp - een penalty - maar zag ook dat zijn team niet efficiënt genoeg was.

Hein Vanhaezebrouck: “Efficiëntie is een werkpunt”

Hein Vanhaezebrouck kreeg uiteraard de vraag om zijn mening te geven over de discutabele strafschopfase waaruit de 2-0 van Antwerp voortkwam. “Het feit dat de VAR-check zo lang duurt, dat is toch teken dat ze het niet zeker wisten. Zelfs de scheidsrechter wachtte lang met fluiten”, vertelt de coach van AA Gent. “De bal komt via het gezicht van Godeau tegen zijn hand. Tja… hij zit in een sliding. Ze zeggen dat het niet zijn steunarm is. Maar als je een sliding doet in volle sprint, in die richting, dan komen je armen achter je aan. Niet omgekeerd. Dat is totaal onnatuurlijk, tegen alle regels van de anatomie in. Maar dat telt niet mee.”

“De regels zijn dan dat Godeau misschien niet bewust de bal speelde met zijn gezicht, maar hij probeerde hem wel af te blokken. Dat is toch een bewuste poging van mijn verdediger af te blokken met lichaamsdelen die dat toelaten, denk ik”, stelt Vanhaezebrouck. “En dan gaat de bal via zijn gezicht tegen de arm. Maar ik ga er niet te veel van zeggen. Het is strafschop, het is 2-0.” (Lees verder onder de foto)

© Isosport

“Als je de wedstrijd in z’n totaliteit bekijkt, ben je geneigd om te zeggen dat dit verdiend is”, zei Vanhaezebrouck nog. Hij zag ook een gebrek aan efficiëntie bij zijn eigen team. “Als we zelf scoren bij de eerste grote kans die we krijgen, vanop 2 meter, dan is het 0-1. Dan krijg je misschien een heel andere wedstrijd. Het aantal doelpogingen was in evenwicht met 11-10. Alleen hebben wij er 1 op doel en Antwerp 5. Als Hjulsager na de 2-0 die bal ofwel naast de keeper probeert te leggen of hem breed legt naar een alleenstaande Depoitre, dan wordt het misschien 2-1 en dan wil ik het nog zien. In het laatste kwartier hadden we ook zulke situaties. Efficiëntie is een werkpunt voor ons.”

Mark van Bommel: “We vochten wanneer dat moest”

“Opgelucht? Dan zit je in een moeilijke fase, dat is niet het juiste woord. Het is goed dat we gewonnen hebben”, opende Antwerp-coach Mark van Bommel. “Ik denk dat het verdiend is. We begonnen goed aan de wedstrijd, kregen een kopbal op de lat en daarna een mooie goal. Er waren ook slordige fases van beide kanten. We brachten mooi voetbal en vochten wanneer we moesten vechten. Daar kan ik van genieten.”

Het was Michel Ange Balikwisha die de ban brak voor Antwerp. “Bali is een speler die extra kwaliteiten heeft, die moet je benutten. Ook Calvin Stengs doet het goed. Hij kan alle kanten opdraaien, hij kan het spel verplaatsen. Het is ook mooi om te zien dat Arthur Vermeeren zich zo goed ontwikkelt. Natuurlijk omdat andere jongens geblesseerd raken, maar soms heb je dat nodig om zelf die sprong te kunnen maken. Nu volgt Genk voor de beker. Dat is zeker een mooie opdracht, en daarna gaat de competitie weer verder.” (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Sven Kums: “We wilden de kloof dichten”

“Natuurlijk is het een slecht gevoel wanneer je verliest”, vertelde AA Gent-speler Sven Kums. “We begonnen de eerste helft goed, maar dan valt het doelpunt en zakken we wat weg. Antwerp had toen het betere spel. In de tweede helft probeerden we terug te komen, maar dan valt die penalty en werd het wel heel moeilijk. Ik heb die fase niet goed gezien, Godeau zei dat hij de bal met zijn gezicht raakte. Dit komt wel binnen. Je weet dat het moeilijk is op Antwerp, maar we wilden de kloof dichten. Nu is die kloof groter geworden. Gelukkig hebben we snel een bekerwedstrijd tegen Union donderdag, hopelijk kunnen we dan iets rechtzetten.”

Toby Alderweireld: “Goed begonnen aan moeilijke maand”

“We staan voor een heel zware maand, maar met de drie punten hier zijn we goed begonnen tegen een goed Gent”, vertelde Toby Alderweireld (Antwerp). “We kunnen nog beter, maar de wilskracht was er en de organisatie stond er. Dat is veelbelovend. Balikwisha laat zien dat hij enorm goed kan voetballen. Als we als ploeg goed staan, hebben we de kwaliteit om het verschil te maken. Deze zege is de beste benzine om de motor te laten draaien. We zijn tevreden, maar nu komt er woensdag een belangrijke wedstrijd aan.”